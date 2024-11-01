edición general
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado

El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado

Antes de que el cine se llenara de efectos especiales, pantalla verde y CGI los realizadores y directores tenían que apañárselas con lo que tuvieran a su alcance, y en la década de los 50, una película demostró que sólo basta un truco de cámara para aumentar la tensión en una atrapante historia que ocurre por completo en una sola habitación, con doce señores sentados alrededor de una mesa decidiendo si un crío es culpable o no.

Veelicus
Peliculon.
Deberia ser obligatoria en todos los colegios.

rob
#0 Porfa, arregla ese "hombre" del titular.

Quinqui
#1 Hecho. Gracias por avisar

rob
#2 A ti por el meneo. ¡Peliculón!

ayatolah
En "Un tranvía llamado deseo" hacen algo parecido. En vez de cambiar las lentes, lo que hacen es achicar físicamente el espacio moviendo las paredes.
"Un tranvía llamado deseo" es del '51 y "Doce hombres sin piedad" es del '57


