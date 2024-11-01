edición general
El truco del "destinatario ausente": por qué los repartidores marcan tu paquete como no entregado aunque estuvieras en casa

stás esperando un pedido importante y has comprobado que estaba en reparto, pero pasan las horas y nadie llama. Entras a ver el seguimiento del paquete una vez más y te encuentras con el temido “paquete no entregado por destinatario ausente” a pesar de que no te has movido de casa ni tampoco has recibido ninguna llamada. ¿Qué está pasando?

#1 Ingjen *
A mí siempre que me lo trae SEUR me lo marcan como ausente. El transportista cobra y se ahorran el viaje. Luego tienes que ir a una central donde ha cientos de paquetes a lo s que les han hecho lo mismo
Graffin #6 Graffin
#1 Me pasa exactamente lo mismo. SEUR SIEMPRE marca como ausente por norma.
Hemos llegado al punto de devolver todos los pedidos que nos vienen con SEUR y mensaje a la tienda para que mientras siga trabajando con ellos no volveremos a comprar.
Como usuario particular no es mucho, pero si todos hacemos lo mismo las cosas cambiarán.
#4 doppel
a mi me ha pasado mucho con correos
Vodker #5 Vodker *
El "truco" es que a veces los repartidores recurren a marcar una incidencia para ahorrarse desplazamientos.
Vaya reportaje de himbestigasión.
jdmf #3 jdmf
Yo suelo escribir o reclamar directamente a la tienda, que sea quién contrató a la casa de reparto para que se pelee con ellos, tú has pagado por la entrega a domicilio, no para que tengas que ir a tomar por cul* o buscar tu paquete, y si el proveedor no da respuesta, devolución.

También opto a veces por alguno de esos Parcel-Shop que está muy cerca de casa, suele ser un kiosco a la vuelta, y bueno, no es a domicilio pero en estas fechas chungas es una opción segura para que no te vengan con el "no estaba en casa" o "incidencia" sin definir.
Tampoco nos pongamos exquisitos cuando te traen algo de la otra punta del país o del otro lado del mundo el caminar 100 metros para recogerlo.
Shuquel #2 Shuquel
Pues si no tengo prisa en recibir el paquete les digo que o me lo traen a casa o no lo quiero
