El truco del "destinatario ausente": por qué los repartidores marcan tu paquete como no entregado aunque estuvieras en casa

stás esperando un pedido importante y has comprobado que estaba en reparto, pero pasan las horas y nadie llama. Entras a ver el seguimiento del paquete una vez más y te encuentras con el temido “paquete no entregado por destinatario ausente” a pesar de que no te has movido de casa ni tampoco has recibido ninguna llamada. ¿Qué está pasando?
Hemos llegado al punto de devolver todos los pedidos que nos vienen con SEUR y mensaje a la tienda para que mientras siga trabajando con ellos no volveremos a comprar.
Como usuario particular no es mucho, pero si todos hacemos lo mismo las cosas cambiarán.
Vaya reportaje de himbestigasión.
También opto a veces por alguno de esos Parcel-Shop que está muy cerca de casa, suele ser un kiosco a la vuelta, y bueno, no es a domicilio pero en estas fechas chungas es una opción segura para que no te vengan con el "no estaba en casa" o "incidencia" sin definir.
Tampoco nos pongamos exquisitos cuando te traen algo de la otra punta del país o del otro lado del mundo el caminar 100 metros para recogerlo.