Las tropas rusas entran en combate ondeando la bandera estadounidense en un M113 estadounidense capturado

Según el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, las imágenes demuestran el uso de símbolos estadounidenses por parte de las fuerzas rusas durante sus operaciones ofensivas.

xeldom
En la noticia dicen que destruyeron otro similar pero de eso no hay vídeo, y también que causaron tropecientos muertos, pero tampoco dan vídeos... pero los creemos, el ejército ucraniano nunca miente :troll:
salteado3
#1 Si uno se creyera a la prensa occidental/ucraniana hace 1 año que Moscú habría caído.
LinternaGorri
#5 En el segundo trimestre de 2022
vviccio
Tienen a Trump en el bolsillo y también le habrán llenado los bolsillos.
LinternaGorri
#2 a mi me parece más bien una troleada
Apotropeo
#7 Ciertamente, son unos guasones
makinavaja
Para agradecer a los yuesei el material de guerra donado... qué menos.... :-D :-D
Sandman
¿Es ya USA grande otra vez?
Bravok1
#3 Make América Grey Again. Conseguido.
Taniaaa
Trump juega a dos bandas vendiendo lo que puede a ambos lados del conflicto
