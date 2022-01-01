·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11649
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7072
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7585
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4636
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
5003
clics
Pablo Fernández lo intentó
más votadas
404
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
427
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
418
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
474
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
359
LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
150
clics
Las tropas rusas entran en combate ondeando la bandera estadounidense en un M113 estadounidense capturado
Según el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, las imágenes demuestran el uso de símbolos estadounidenses por parte de las fuerzas rusas durante sus operaciones ofensivas.
|
etiquetas
:
guerra de ucrania
,
eeuu
,
rusia
,
m113
11
2
0
K
123
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
123
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
xeldom
*
En la noticia dicen que destruyeron otro similar pero de eso no hay vídeo, y también que causaron tropecientos muertos, pero tampoco dan vídeos... pero los creemos, el ejército ucraniano nunca miente
4
K
53
#5
salteado3
#1
Si uno se creyera a la prensa occidental/ucraniana hace 1 año que Moscú habría caído.
2
K
30
#6
LinternaGorri
#5
En el segundo trimestre de 2022
0
K
13
#2
vviccio
Tienen a Trump en el bolsillo y también le habrán llenado los bolsillos.
2
K
43
#7
LinternaGorri
#2
a mi me parece más bien una troleada
6
K
66
#9
Apotropeo
#7
Ciertamente, son unos guasones
1
K
22
#8
makinavaja
Para agradecer a los yuesei el material de guerra donado... qué menos....
2
K
37
#3
Sandman
¿Es ya USA grande otra vez?
1
K
26
#10
Bravok1
#3
Make América Grey Again. Conseguido.
0
K
7
#4
Taniaaa
Trump juega a dos bandas vendiendo lo que puede a ambos lados del conflicto
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente