Las tropas rusas avanzan en Ucrania antes de la cumbre Putin-Trump (EN)

Las tropas rusas avanzan en Ucrania antes de la cumbre Putin-Trump (EN)  

Días antes de la cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos en Alaska, las fuerzas de Moscú traspasaron las líneas ucranianas en una serie de infiltraciones en Donetsk, el corazón industrial del país.

7 comentarios
Tkachenko #2 Tkachenko
El multicuentas no descansa. Pobre padefo xD

#3 guillersk
#2 buenas!! ¿ Que tal von del Leyen? :-)

Tkachenko #4 Tkachenko *
¿¿Os habéis dado cuenta de que aunque aquí ya no queda ni el tato, las 27.000 cuentas NAFO no se han tomado ni un día de vacaciones?? Pues eso, un padefo de tres pares de cojones xD xD xD

#5 guillersk
#4 perdona juapo, yo y mis 27 multi cuentas estamos meneando desde la playa

antesdarle #6 antesdarle
#4 sabes que puedes estar de vacaciones y entrar en Menéame no? xD como voxero que no ha dado palo al agua en su vida deberías saber que son cosas compatibles xD xD

Tkachenko #7 Tkachenko
#6 mira, ésta no la conocía :troll:

suppiluliuma #1 suppiluliuma *
#0 ¡Hombre, Juácker, ya has vuelto de las vacaciones! ¿Qué tal Sochi? Espero que no tuvieras que quedarte tirado en el aeropuerto por los drones ucranianos.

Resumen de los (futuros) comentarios de este envío: Zazis de MNM diciéndonos cómo, por trigésimo cuarta vez, Ucrania está perdida y su caída en inminente, sin ser capaces de explicarnos por qué deberíamos fiarnos de lo que dicen, después de las 33 veces anteriores.


menéame