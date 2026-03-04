Las tropas israelíes avanzan en el Líbano, donde hay ya más de 65.000 desplazados

Al menos 72 personas han muerto y 435 han resultado heridas desde el lunes, según el último balance del Ministerio de Sanidad libanés, mientras que la ONU ha elevado a 65.000 la cifra provisional de desplazados. Los datos de desplazados "están aumentando rápidamente", ha alertado el Programa Mundial de Alimentos. El Ejército israelí ha ordenado a todos los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen inmediatamente al norte del río Litani y posteriormente ha bombardeado la zona. La orden hace temer una nueva ocupación...