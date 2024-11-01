edición general
Tropas israelíes amplían su asalto a la Ciudad de Gaza matando a decenas de personas [ENG]

Tanques y tropas israelíes intensifican sus ataques terrestres en la ciudad de Gaza, con decenas de muertos, incluidas familias enteras en un edificio destruido que albergaba a desplazados. Los continuos bombardeos se producen mientras los negociadores luchan por alcanzar un acuerdo entre las partes, y numerosos países anuncian o confirman su reconocimiento de un Estado palestino independiente.

Dr.Who #1 Dr.Who
Se informó que entre las 20 personas fallecidas cuando un ataque israelí impactó un edificio en la ciudad de Gaza que albergaba a familias desplazadas había mujeres y niños. Los servicios de emergencia afirman que muchos permanecen sepultados bajo los escombros.

También se reportaron víctimas en un ataque contra la ciudad de Zawaida, en el centro del país, y en la ciudad sureña de Khan Younis.

Más de 300.000 personas han huido de la importante operación terrestre israelí en Gaza, que,

