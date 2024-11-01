edición general
Los tronos de mármol encontrados en las tumbas reales macedónicas de Vergina son un símbolo de la presencia invisible de Alejandro

La importancia del trono como símbolo del poder de Alejandro se intensificó tras su muerte en Babilonia en el 323 a.C. El estudio destaca un episodio crucial: tras su fallecimiento, su general Pérdicas convocó una asamblea de oficiales ante del trono vacío de Alejandro. Sobre el trono colocó la diadema, las vestiduras y las armas del rey, así como su anillo de sello... De las tumbas macedonias descubiertas, solo 3 en Vergina contenían estos tronos. Esto sugiere que no eran un mueble funerario común, sino un privilegio excepcional.

2 comentarios
Casiopeo #1 Casiopeo
Impresionante lo bien conservado que están los tronos.
Glidingdemon #2 Glidingdemon
Lo primero que hago por la mañana, sentarme en mi trono y sacudir el cetro :-D ya me voy yo no hace falta empujar.
