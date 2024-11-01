Tromba de agua en Ibiza: el hospital de Can Misses, inundado y la carretera del aeropuerto cortada

Una tromba de agua sobre Ibiza ha dejado importantes incidencias en varios puntos de la isla durante la madrugada. La lluvia intensa en Ibiza ha causado inundaciones destacadas, especialmente en el hospital de Can Misses, donde el edificio C ha quedado totalmente anegado. En paralelo, la carretera del aeropuerto de Ibiza ha permanecido cortada durante varias horas en diferentes tramos, debido a la acumulación de agua. Según Aemet, donde más ha llovido ha sido en es Codolar, con un registro de 74 litros por metro cuadrado.