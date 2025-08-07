edición general
Troles israelíes comparten un informe tendencioso que acusa falsamente al fotógrafo Anas Fteiha de organizar "propaganda de Hamás" [Eng]  

Mientras Israel continúa su guerra y bloqueo en la Franja de Gaza, mantiene la prohibición de que periodistas internacionales accedan a informar desde el terreno. Recientemente, el gobierno israelí y los medios de comunicación acusaron al fotógrafo palestino Anas Zayed Fteiha de difundir propaganda de Hamás. Misbar investigó y desmintió la acusación, que se hizo viral. Medios alemanes acusan a fotógrafo de Gaza de realizar propaganda de Hamás. El Gobierno israelí y Hasbara Accounts lanzan una campaña de desprestigio contra Anas Fteiha

Si a día de hoy aún te crees algo de lo que digan los medios occidentales del genocidio que están cometiendo en Gaza, debes hacértelo mirar muy seriamente. Son aparte activa de la desinformación y son utilizados como maquinaria de blanqueamiento de crímenes de lesa humanidad.
Hamás parece una señorita de la caridad comparado con la máquina de asesinar que es Israel.
