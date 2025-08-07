Troles israelíes comparten un informe tendencioso que acusa falsamente al fotógrafo Anas Fteiha de organizar "propaganda de Hamás" [Eng]  

Mientras Israel continúa su guerra y bloqueo en la Franja de Gaza, mantiene la prohibición de que periodistas internacionales accedan a informar desde el terreno. Recientemente, el gobierno israelí y los medios de comunicación acusaron al fotógrafo palestino Anas Zayed Fteiha de difundir propaganda de Hamás. Misbar investigó y desmintió la acusación, que se hizo viral. Medios alemanes acusan a fotógrafo de Gaza de realizar propaganda de Hamás. El Gobierno israelí y Hasbara Accounts lanzan una campaña de desprestigio contra Anas Fteiha