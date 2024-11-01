edición general
2 meneos
86 clics

Troleando a los agentes de ICE en Portland [Eng]  

Enseñando a los agente de inmigración dónde está el clítoris.

| etiquetas: usa , portland , oregón , ice , usa , trump , maga , clitoris , trolling
1 1 0 K 15 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 15 actualidad

menéame