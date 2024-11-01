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Tristan Harris, experto en ética tecnológica, rotundo sobre los laboratorios de IA: “No compiten por ofrecer un chatbot, su misión es reemplazar todas las formas de trabajo económico humano"

El activista advierte de que la carrera por la inteligencia artificial general busca automatizar el trabajo cognitivo y plantea interrogantes sobre el empleo y el modelo económico

| etiquetas: ia , trabajo
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2 comentarios
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#2 woke
Hay que prohibir las IA y volver a las cavernas
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menéame