edición general
5 meneos
57 clics
La triple naturaleza del salario tech en España: cómo funciona la compensación en el sector tecnológico

La triple naturaleza del salario tech en España: cómo funciona la compensación en el sector tecnológico

El artículo explora la estructura trimodal de los salarios tech en España, dividiendo el mercado en tres niveles: empresas tradicionales, scaleups y Big Tech.

| etiquetas: salario , españa , tecnologia , ingeniería , startups
4 1 0 K 34 tecnología
1 comentarios
4 1 0 K 34 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno *
Menuda copia se han marcado los de manfred de este artículo mítico ya

blog.pragmaticengineer.com/software-engineering-salaries-in-the-nether

Al menos lo mencionan. Tampoco se que esperaban. Coges el artículo de Oroz, divides todo entre dos y voila. Los salarios en Spain

Me hace gracia esta pregunta

¿Dónde estás tú? Cómo identificar tu tier?

Como si la gente no sabe distinguir New Relic de Cárnicas Manolo o Accenture
0 K 20

menéame