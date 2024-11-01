La trilogía de cortos de Mickey con la que Disney se adelantó al cine de terror moderno: imágenes macabras y humor demasiado oscuro para niños

Hubo un tiempo, antes de que Disney fuese la actual corporación del entretenimiento mundial que todo puede comprar, en el que tan solo era una empresa que se dedicaba a hacer cortos de dibujos animados con los que sorprendía y maravillaba a niños y mayores. Uno de sus personajes principales era Mickey el ratón, que se acabó convirtiendo en un producto de merchandising y luego en la imagen insignia, prácticamente el logo de la compañía.