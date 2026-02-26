Tribunales chinos concluyen juicios contra dos bandas criminales del norte de Myanmar, 16 condenados a muerte

Los tribunales chinos concluyeron los juicios de dos importantes grupos criminales con sede en el norte de Myanmar involucrados en telecomunicaciones y fraude en línea, dijo el jueves el Tribunal Popular Supremo (SPC). En conferencia de prensa del SPC, se reveló que a finales de 2025, los tribunales de todo el país habían concluido los juicios en primera instancia de más de 27.000 casos relacionados con operaciones de fraude de telecomunicaciones en el norte de Myanmar, y más de 41.000 sospechosos retornados habían sido sentenciados.