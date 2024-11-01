Un tribunal suspende el desahucio de las exmonjas de Belorado previsto para el 3 de octubre

Se trata de una medida provisional a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial. El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).