Un tribunal suspende el desahucio de las exmonjas de Belorado previsto para el 3 de octubre

Se trata de una medida provisional a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial. El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

| etiquetas: exmonjas , belorado , sustenden desahucio , previsto 3 de octubre
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Que mal huele todo lo de esas ex-monjas y el obispado con ese convento y la justicia por medio. :troll:
woody_alien #2 woody_alien
#1 Dinero, todo es dinero. Como lo de Sijena, que resulta que las obras no son de titularidad pública sino privada, de la Orden de Malta.
Spirito #3 Spirito
La mafia clerical acude a los tribunales para evitar puñaladas internas.
Skiner #4 Skiner *
Vaya que casualidad con las monjas se tiene clemencia.
A muchas personas civiles se les echa sin miramientos, de manera violenta, forzosa y sin alternativa donde vivir.
