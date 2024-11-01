·
El Tribunal Supremo corrige una denuncia falsa (y le da un toque de atención a fiscalía)
A finales del año pasado (o sea hace nada) salió una sentencia que absuelve a un hombre condenado por violencia de género y que, de paso, manda un mensaje contundente a la Fiscalía.
actualidad
#7
Pertinax
#6
La fuente es YouTube. Varía tus fuentes.
1
K
31
#8
Suspicious
*
#7
1
K
17
#9
Pertinax
#8
A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado.
www.meneame.net/normas-comunidad/
0
K
17
#10
Suspicious
*
#9
No sabes ni lo que es una fuente y me pretendes dar lecciones.
Pista: el aula no es de quien aprendes en una clase.
0
K
9
#11
Pertinax
#10
Hasta aquí.
0
K
17
#12
Suspicious
#11
Aplicate el cuento y varía tus fuentes también, todos tus envíos provienen de internet.
1
K
18
#1
Pertinax
Hiperspam.
www.meneame.net/user/Suspicious/history
0
K
17
#2
Suspicious
#1
Hiper spam 3 videos en un año
0
K
9
#3
Pertinax
#2
9 envíos de 13 más bien.
0
K
17
#4
Suspicious
#3
Tú la sueltas y si cuela, cuela ¿no?
0
K
9
#5
Pertinax
*
#4
www.meneame.net/user/Suspicious/history
0
K
17
#6
Suspicious
#5
Por favor, estoy deseando ver esos 9 videos del canal de JSI que he enviado. Los podrías enlazar por separado?
1
K
17
#13
DayOfTheTentacle
Da igual, ya no es el mismo anño así que no computa.
0
K
8
#14
DayOfTheTentacle
El comando yositecreojuanarivas intentando ocultar la realidad.
0
K
8
#15
DayOfTheTentacle
#14
no existía algo sobre el voto coordinado? Los de siempre...
@admin
0
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
