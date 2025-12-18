El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por incumplir normativa de aguas residuales

El TJUE dio la razón a la Comisión Europea y condenó a España por vulnerar de forma reiterada la Directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, incluidas varias en Canarias y Andalucía. «Esto hace un total de 50 aglomeraciones incumplidoras«, incluidos grandes nucleos urbanos, como Donostia-San Sebastián, Cáceres y Merida. El TJUE declaró que España no adoptó las medidas para garantizar la correcta recogida de las aguas residuales, principalmente en Canarias,donde las autoridades recurrieron a sistemas individuales