El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por incumplir normativa de aguas residuales

El TJUE dio la razón a la Comisión Europea y condenó a España por vulnerar de forma reiterada la Directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, incluidas varias en Canarias y Andalucía. «Esto hace un total de 50 aglomeraciones incumplidoras«, incluidos grandes nucleos urbanos, como Donostia-San Sebastián, Cáceres y Merida. El TJUE declaró que España no adoptó las medidas para garantizar la correcta recogida de las aguas residuales, principalmente en Canarias,donde las autoridades recurrieron a sistemas individuales

| etiquetas: tjue , aguas residuales , españa , comisión europea
#1 cybermon
A los políticos españoles lo único que les importa son los votos
#2 blacar
La situación de las aguas residuales en Canarias es una vergüenza ... pero por aquí la gente ni tiene donde vivir, así que está a cosas más inmediatas.
