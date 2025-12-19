El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por incumplir la normativa europea sobre aguas residuales urbanas

España ha vulnerado de forma reiterada la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no garantizar en numerosas aglomeraciones urbanas la recogida, depuración y control de vertidos exigidos por la normativa europea.
Espero que cambie a mejor.
Y eso es un montonazo de dinero, además de protestas vecinales por el olor.
Prefieren pagar la multa y que el siguiente gobierno se preocupe.
Y, ojo, que en esto no es solo culpa del gobierno central. Es algo asumido a nivel central, autonómico y local.
Pero nos suben la tasa de basuras y nos quejamos. Cuando es parte de todo esto.