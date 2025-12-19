edición general
El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por incumplir la normativa europea sobre aguas residuales urbanas

España ha vulnerado de forma reiterada la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no garantizar en numerosas aglomeraciones urbanas la recogida, depuración y control de vertidos exigidos por la normativa europea.

7 comentarios
#5 Nasser
Lo peor de este tema es que es competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con lo cual pueden contaminar barato porque lo pagamos todos, no solo los que incumplen las normas, la solución sería pasarle la factura directamente a los trasgresores.No es lógico que tu ayuntamiento invierta mis impuestos en depurar y te toque pagar la multa de otros.
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Esto es recurrente. Supongo que ya está asumido que nos van a multar y no se hace nada.
tul #2 tul *
#1 no pasa nada, los hijos de los pobres van a comer mierda igual toda su vida, si me apuras les estan haciendo un favor adaptandolos y aclimatandolos a lo que va a ser una constante el resto de sus vidas. :troll:
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#2 aquí al menos podemos tirar el papel higiénico al váter, no hay que poner una papelera para tirar el papel sucio...
Espero que cambie a mejor.
#7 tropezon *
#3 Falta modernizar un montón de depuradoras, y crear otras en donde no se pueden ampliar las ya existentes.
Y eso es un montonazo de dinero, además de protestas vecinales por el olor.
Prefieren pagar la multa y que el siguiente gobierno se preocupe.
Y, ojo, que en esto no es solo culpa del gobierno central. Es algo asumido a nivel central, autonómico y local.

Pero nos suben la tasa de basuras y nos quejamos. Cuando es parte de todo esto.
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Bañarse en playas de Valencia siempre ha sido bañarse en caca, de vez en cuando por las mareas y tal se hace más evidente, según lleguen más o menos zurullos del emisario submarino.
#6 no_soy_un_bot
Pagamos a Florentino una pasta para que se ocupe de la m**rda y ahora le pagamos a la UE
