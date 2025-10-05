Un tribunal frena orden de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland

Un fallo judicial ha bloqueado la orden del presidente Donald Trump de desplegar Guardias Nacionales en la ciudad de Portland, una decisión que surge en medio de protestas y que ha generado una inmediata reacción política y legal. La disputa se intensificó después de que aproximadamente 400 personas se manifestaran el sábado frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Agentes federales respondieron con gas lacrimógeno y balas de pimienta, lo que resultó en al menos seis arrestos.