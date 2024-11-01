edición general
El triángulo de territorios postsoviéticos que se reconocen mutuamente como Estados soberanos

Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur son un ejemplo singular del limbo del reconocimiento internacional.

#1 pozz
Rusia ocupando territorios de otros paises, mandando colonos, y reclamando mierdas soberanas inventadas.

x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Lo mas gracioso, es que hay numerosas entrevistas donde los muy hijos de puta dicen sin tapujo que son rusos... les da absolutamente igual, y retrasados mentales en occidente repitiendo como loros la burda propaganda nazi del Kremlin. :palm:
