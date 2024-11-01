·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7172
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5359
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5450
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
6618
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
4751
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
más votadas
566
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
480
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
453
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”
444
Ayuso descubre horrorizada que la kale borroka, además de España, controla los gobiernos de Reino Unido, Francia y Portugal
463
A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
13
clics
El triángulo de territorios postsoviéticos que se reconocen mutuamente como Estados soberanos
Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur son un ejemplo singular del limbo del reconocimiento internacional.
|
etiquetas
:
unión soviética
,
relaciones internacionales
1
1
0
K
25
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
25
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pozz
Rusia ocupando territorios de otros paises, mandando colonos, y reclamando mierdas soberanas inventadas.
x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Lo mas gracioso, es que hay numerosas entrevistas donde los muy hijos de puta dicen sin tapujo que son rusos... les da absolutamente igual, y retrasados mentales en occidente repitiendo como loros la burda propaganda nazi del Kremlin.
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Lo mas gracioso, es que hay numerosas entrevistas donde los muy hijos de puta dicen sin tapujo que son rusos... les da absolutamente igual, y retrasados mentales en occidente repitiendo como loros la burda propaganda nazi del Kremlin.