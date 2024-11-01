·
clics
Triángulo de Amor Bizarro niega su “afiliación con Satán” tras las críticas de grupos religiosos por decir “puto Vox” en una iglesia
La banda ha emitido un comunicado después de que un medio ultracatólico criticara que gritaran "puto Vox" durante su actuación en una iglesia de Bilbao
9 comentarios
relacionadas
#1
aiounsoufa
El concierto en cuestión:
m.youtube.com/watch?v=iiuNCzSFStQ
2
K
38
#2
cenutrios_unidos
¡SATÁN ES LA LUZ!
2
K
35
#3
skaworld
#2
No confundas
Lucifer es la luz, Satan es el adversario
3
K
43
#4
cenutrios_unidos
#3
A ver, yo como buen vicioso siempre apoyaré al que tenga el rabo más largo.
0
K
12
#6
skaworld
#4
Lo importante no es cuanto rabo tiene tu divinidad, si no lo bien que te empotra.
Y ahi Zeus...
0
K
12
#5
angelitoMagno
Ufff, menos mal, pensaba que habían pedido disculpas por decir "puto VOX", me habrían decepcionado.
El grupo aclara que la frase “puto Vox” fue incluida de forma “exclusiva” en la versión en directo y que esta “no es ni mucho menos un ataque a la marca de amplificadores Vox, famosa mundialmente desde su uso por parte de The Beatles, y que como casi todos los músicos, amamos”
En el mismo tono concluyen que si la frase “puto Vox” añadida en directo es gritada por el personaje de la canción “con la intención de actualizarla a los tiempos” coincide con la opinión de alguno de los miembros de Triángulo de Amor Bizarro “es pura casualidad. Que justo en este caso coincide, pero en este caso es otra historia”.
0
K
17
#9
SeñorPresunciones
Triángulo de amor satánico.
Ya tienen título para su próximo EP.
0
K
12
#8
Brill
¿VOX es el nuevo Dios de los cristianos? Pues qué bien.
0
K
10
#7
SerVicius
...criticó que el espacio sagrado sea “tratado como si fuera un contenedor disponible para cualquier uso, incluso cuando implica amplificar consignas violentas y de estética satánica”.
Esta gente que se habra pensado, ni que la iglesia fuese un lugar de adoración a dictadores genocidas o algo asi.... Seguro que ya no les perdonan sus pecados para que vayan al infierno! O, al menos, les doblan la tarifa, que tampoco es plan.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
