Triana - Tu frialdad (Aplauso 1980)  

TRIANA interpreta "TU FRIALDAD" EN EL PROGRAMA APLAUSO DE RTVE (año 1980). Este sencillo se convirtió en número 1 de ventas a comienzos de la década de los años 80. Extracto del programa Aplauso donde se recoge la actuación del grupo de Rock Andaluz
Y no solo estaban Triana.
youtu.be/m6ckZT6CFwo?si=Eckn6W1-bdc6lOqs
youtu.be/wfVN59Kvaso?si=ty2yshuyl3m9bhMn
Ningún otro sitio en el mundo tiene esa suerte de poder tirar de todos los palos, desde el Misissipi a Rabat, pasando por Helsinki, de forma tan perfecta, la forma que tienen de absorber otros estilos musicales y darles forma a mi me parece excepcional.
Por ejemplo esto, que a lo mejor suena a muy flipado, no lo hace en ningún otro sitio… » ver todo el comentario
Un grande entre los grandes.
youtu.be/_FVeb5vSwcg