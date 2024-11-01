edición general
Triana - Tu frialdad (Aplauso 1980)

TRIANA interpreta "TU FRIALDAD" EN EL PROGRAMA APLAUSO DE RTVE (año 1980). Este sencillo se convirtió en número 1 de ventas a comienzos de la década de los años 80. Extracto del programa Aplauso donde se recoge la actuación del grupo de Rock Andaluz

Magog #1 Magog
El progresivo andaluz, o rock andaluz, es algo inigualable
Djangology #3 Djangology
#1 Para mi el movimiento musical más creativo (si hablamos de rock y pop) que se ha dado en este país, por delante del punk rock del norte o de la movida madrileña.
Y no solo estaban Triana.
youtu.be/m6ckZT6CFwo?si=Eckn6W1-bdc6lOqs
Magog #5 Magog *
#3 #4 el rock andaluz tiene una posición geográfica inigualable para nutrirse musicalmente de todo, es una puta maravilla lo que llegan a hacer.
Ningún otro sitio en el mundo tiene esa suerte de poder tirar de todos los palos, desde el Misissipi a Rabat, pasando por Helsinki, de forma tan perfecta, la forma que tienen de absorber otros estilos musicales y darles forma a mi me parece excepcional.

Por ejemplo esto, que a lo mejor suena a muy flipado, no lo hace en ningún otro sitio…   » ver todo el comentario
Djangology #6 Djangology
#5 En general el rock progresivo entra dentro de la "categoría" de musicas que requieren atención para ser disfrutada (donde también estarían el jazz, la música clásica o géneros populares y folklóricos como el flamenco o el blues). Yo siempre reivindicó el uso de la música simplemente como un acto de escucha. Uno no puede ponerse a descubrir Close to The Edge o Selling england By the Pound de fondo mientras friega los platos o habla con otra persona,está guay si estás empapado de…   » ver todo el comentario
WcPC #2 WcPC
Ha muerto Antonio Smash...
Un grande entre los grandes.
jepetux #7 jepetux
Es una actuación en playback, en Aplauso ningún artista actuaba en directo. Si queréis ver actuaciones de la época en directo olvidaros de Aplauso y buscad en el Popgrama, presentado al alimón por los difuntos Carlos Tena, vecino del barrio de Hortaleza, y el catalán Ángel Casas, junto con el burgalés Diego Manrique, y que se emitía por UHF en la 2.ª cadena. Concretamente hay un monográfico muy bueno de 1979 dedicado a Triana:

youtu.be/_FVeb5vSwcg
