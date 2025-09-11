edición general
Las tres preguntas del test de inteligencia más corto del mundo que solo el 17% es capaz de acertar

Se cumplen 20 años desde que el MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets, elaboró el test de inteligencia más corto del mundo. Consta de tres preguntas a resolver en cinco minutos y solo el 17% de la población contesta bien las tres. Sandra Mir informa en el vídeo de cómo las responde la calle y comenta con expertas psicólogas por qué es tan común contestarlas mal. Las cuestiones sirven para medir una parte concreta de la inteligencia y no funcionan como un detector real de coeficiente intelectual. Pero sí pueden ser útiles

