Tres monjas octogenarias se fugan de una residencia y regresan a su antiguo monasterio

Tres monjas austriacas de unos 80 años se escaparon de la residencia de ancianos donde estaban internadas para volver a su antiguo convento. La hermana Bernadette, de 88 años, la hermana Regina, de 86, y la hermana Rita, de 82, son las tres últimas monjas del convento Kloster Goldenstein, en Elsbethen, a las afueras de Salzburgo. Las religiosas lograron acceder a su antiguo hogar con la ayuda de unas exalumnas y de un cerrajero.