Tres ministros sustentarán mañana proyecto que busca combatir extorsión y sicariato

Vicente Tiburcio, ministro del Interior; Aldo Prieto, ministro de Transportes; y Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas acudirán este lunes 20 de octubre ante el Congreso para sustentar un proyecto de ley que establece medidas extraordinarias para combatir el incremento de la extorsión y el sicariato en el sector transporte.

La sesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Transportes se llevará a cabo a las 2:00 p. m.

Los temas que expondrán los ministros:

Ministerio del Interior: Expondrá los aspectos relacionados con la lucha directa contra el crimen organizado.

Ministerio de Transportes: Abordará la regulación y fiscalización de las rutas de transporte público.

Ministerio de Economía y Finanzas: Explicará la viabilidad presupuestal y económica de las medidas propuestas en el proyecto.

1 comentarios
Alakrán_
Esto lo votarán los mismos congresistas que prohibieron recientemente la entrada a un domicilio en caso de delito fragante, vamos que en Perú pueden matar a 20 niños en una casa y la policía no puede entrar hasta que se le autorice.
