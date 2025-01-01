edición general
35 meneos
44 clics
Tres menores detenidos en Miranda de Ebro por delitos de odio con ataques incendiarios

Tres menores detenidos en Miranda de Ebro por delitos de odio con ataques incendiarios

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad, acusados de delitos de daños y, en el caso de dos de ellos, de tentativa de homicidio. Los crímenes están agravados por delitos de odio, motivados por aporofobia y xenofobia, y ambos ataques se llevaron a cabo utilizando el fuego. El primer incidente tuvo lugar en la madrugada del 22 de abril, cuando dos de los menores lanzaron una caja de cartón en llamas sobre un hombre sin hogar que dormía cerca de la estación de autobuses.

| etiquetas: aporofibia , miranda de ebro , incendio
29 6 0 K 332 actualidad
6 comentarios
29 6 0 K 332 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Estos no comen cerdo? O si?
2 K 38
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Me parece que si comen cerdo son vecinos de la localidad, ademas gritaban "vamos a quemar unos panchos" y "vamos a matarlos"
3 K 57
#6 ldoes
#2 #4 Bueno, no sé, porque como le he leído a más de un fachas de esta web, si el medio oculta la nacionalidad (como es el caso) significa 100% que son moros.
1 K 18
#5 ldoes
Hay que cerrar el centro de MEFAs (Menores Españoles fachas y acompañados) de Miranda de Ebro.
1 K 16
mund4y4 #3 mund4y4
Nos está quedando un país tan, tan pero tan bonito.
0 K 13
#1 Albarkas
Lo primero, para empezar 4 ostias bien dadas. Y luego que siga la justicia con su curso.
0 K 10

menéame