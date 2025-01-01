Tres menores detenidos en Miranda de Ebro por delitos de odio con ataques incendiarios

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad, acusados de delitos de daños y, en el caso de dos de ellos, de tentativa de homicidio. Los crímenes están agravados por delitos de odio, motivados por aporofobia y xenofobia, y ambos ataques se llevaron a cabo utilizando el fuego. El primer incidente tuvo lugar en la madrugada del 22 de abril, cuando dos de los menores lanzaron una caja de cartón en llamas sobre un hombre sin hogar que dormía cerca de la estación de autobuses.