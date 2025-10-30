edición general
Los tres menores se culpan entre ellos en el juicio del asesinato de la educadora de Badajoz

La chica asegura que fueron los dos varones quienes atacaron a Belén Cortés y que ella no intervino ni en la agresión ni en el ahorcamiento. La Fiscalía pide para los dos chicos seis años de internamiento en régimen cerrado por los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso (sólo a uno de ellos), y para la joven, 5 años, por complicidad. Además, la petición de otra pena de tres años de libertad vigilada para todos ellos.

manzitor #4 manzitor
No frivolicemos ni hagamos simplismo con esto. El trabajo con menores tutelados es durísimo y precario, infinitamente precario, privatizado desde hace mucho, recortado, infrafinanciado, y sobre todo es fruto de la falta de trabajo preventivo en los servicios sociales básicos, donde también se ha recortado a mansalva. Y no obviemos la 'mochila' de los menores. Ningún menor nace asesino, ni delincuente. La mayoría ha vivido en la desafección o el abandono, cuando no en el rechazo o la violencia. No lo reduzcamos al titular o al comentario fácil palillo en boca. Cuando hay que ser severo y firme, y coactivo, adelante, pero hay mucho más detrás.
security_incident #8 security_incident
#4 Ya, tendrán mochila y lo habrán pasado muy mal en su corta vida, no lo niego. Ahora bien, el riesgo que supone a la sociedad el que estos animales estén algún día sueltos por la calle supera con creces el beneficio que pueda tener la sociedad el apostar a una eventual reinserción.
frg #12 frg
#8 Son menores, ¿vas a encarcelarlos de por vida o intentarás convertirlos en personas útiles para nuestra sociedad?

Ese beneficio que no ves, o más bien no quieres ver, es abrumador. Ese riesgo que ves no existe.
#1 doppel *
cuando a los menores se les deja hacer los que les da la gana pueden pasar cosas como esta o aún peores...
la cuidadora hizo bien en dejarse matar, no vaya ser que la metan en la cárcel por agredir a menores...
#2 Katos
#1 España es un país inepto en general.
Si te entran a robar en tu casa no solo no puedes evitar el robo si no que si lo haces podrías ser el denunciado.

Peor hijo de puta si el que has entrado en mi casa eres tú, desgraciado.

No es normal tener tantos centros de menores, y no te cuento de menores no acompañados. Eso sería delito para cual quier padre español pero dejas a tus hijos en otro país y eres recompensado.

Hola ideología mataste la razón y la ética.

Eso si ha pagar más I puestos que nunca antes para una salud, educación, y seguridad cada vez ineficiente
#5 Toponotomalasuerte
#2 la ética la mata tú ceguera y odio.
Soltais soflamas absurdas. Unos hijos de puta asesinaron a una chica. Los cogieron e irán a la cárcel.
Generalizar y pretender legalizar pegarle un tiro a quien te roba la cartera me parece inmoral y éticamente asqueroso. La defensa ha de ser racional y proporcional. Ya la barbaridad de los centros de menores me parece directamente vomitivo.

Y lo que más gracia me hace, es que los que pretendéis descargar la frustración y el odio con el muerto de hambre sois los que ponéis el culo y sustentais con el voto a quien más os roba. Surrealista total.
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#5 Sin esas soflamas y mentiras todo el castillo de odio que vende se viene abajo, es la estructura de su pensamiento.
#6 vantablack
#2 En este caso, si no me equivoco, los menores eran españoles de padres españoles. Pero no dejemos que la realidad rompa tu relato.
3 K 48
frg #10 frg
#2 ¡Vamos con la propaganda del odio!

No es normal tener tandos garrulos repitiendo las mismas estupideces..
security_incident #7 security_incident
#1 Esa educadora no tenía la más remota posibilidad de defenderse agrediendo a los menores sin un arma
#3 Grahml
Fácil solución, todos culpables de asesinato.
frg #11 frg
#3 En un sistema garantista las cosas no funcionan así, y te aseguro que no quieres vivir en un sistema que no lo sea, presunto culpable.
