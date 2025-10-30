Los tres menores se culpan entre ellos en el juicio del asesinato de la educadora de Badajoz

La chica asegura que fueron los dos varones quienes atacaron a Belén Cortés y que ella no intervino ni en la agresión ni en el ahorcamiento. La Fiscalía pide para los dos chicos seis años de internamiento en régimen cerrado por los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso (sólo a uno de ellos), y para la joven, 5 años, por complicidad. Además, la petición de otra pena de tres años de libertad vigilada para todos ellos.