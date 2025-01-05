Tres heridos, dos entre la vida y la muerte, en un tiroteo en un parque de Mollet del Vallès: huyen en moto

Mossos d'Esquadra buscan a los hombres que esta madrugada de viernes a sábado, 13 de septiembre, han abierto fuego contra un grupo de personas de origen ecuatoriano que estaban en el Parc dels Colors, en Mollet del Vallès. Alrededor de las doce y media de la madrugada, según el aviso recibido por los servicios de emergencias, dos personas con una moto han disparado, utilizando una arma corta con silenciador, y han escapado. El tiroteo ha dejado, según ha podido saber ElCaso.com, tres heridos. Dos de ellos, críticos.