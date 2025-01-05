edición general
Tres heridos, dos entre la vida y la muerte, en un tiroteo en un parque de Mollet del Vallès: huyen en moto

Mossos d'Esquadra buscan a los hombres que esta madrugada de viernes a sábado, 13 de septiembre, han abierto fuego contra un grupo de personas de origen ecuatoriano que estaban en el Parc dels Colors, en Mollet del Vallès. Alrededor de las doce y media de la madrugada, según el aviso recibido por los servicios de emergencias, dos personas con una moto han disparado, utilizando una arma corta con silenciador, y han escapado. El tiroteo ha dejado, según ha podido saber ElCaso.com, tres heridos. Dos de ellos, críticos.

Comentarios destacados:    
ingenierodepalillos #15 ingenierodepalillos
#8 Le parece a usted, pero es complicado conseguir armas en un país que regula la tenencia de armas, porque conoce la diferencia entre complicado e imposible, ¿no?
2 K 31
ElBeaver #20 ElBeaver
#15 Cada vez que la policía realiza un arresto de una banda y presenta las evidencias, siempre se incluyen armas.
0 K 6
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#20 pero de fuego? Pocas... La mayoría de miembros no tienen, por suerte.
1 K 19
capitan__nemo #12 capitan__nemo *
Sera bandas, narco, ajuste de cuentas.

Los disparados hacen como que no saben nada, pero nos podria decir la policia a que se dedican, profesion y otros detalles.
1 K 29
Stieg #5 Stieg
A 100 metros del instituto de mi hija. Flipante.
1 K 18
powernergia #2 powernergia
Imagínate...
3 K 11
powernergia #13 powernergia
#2 Esto era para el ignorante del ignore el tal ElBeaver en #_1.
Voto negativo por perdida de tiempo.
0 K 12
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
Ajá, sí... Mejor tengamos armas todos, así será más fácil que las paseen por la ciudad sin levantar sospechas, y el acceso a las mismas será mucho más sencillo. Ya no sólo las tendrán los "villanos", ahora también los retrasados mentales. ¿Qué puede salir mal?
0 K 10
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#8 uhmm que % las consigue? En Barcelona hay mucho patinete, civlista y runner... Crees que si la gente pudiera tener armas fácilnente no....
0 K 7
lib_free #4 lib_free
Pues el gobierno saca pecho por una bajada de la criminalidad y yo cada vez veo peor todo: más robos, más agresiones, más delitos violentos y la sensación de pasear por Barcelona centro es la misma que hacerlo por Bogotá, tienes que andar con mil ojos y por la noche no te metas en callejones y anda acompañado por lo que pueda pasar.
4 K -2
#6 Eukherio
#4 Y por eso siempre es importante diferenciar entre estadísticas y sensaciones. Un amigo mío estuvo en Barcelona por curro e iba con la misma idea, completamente cagado, pero después no le pasó absolutamente nada en cuatro años, y eso que salía de fiesta cada poco y volvía a gatas.
9 K 108
lib_free #9 lib_free
#6 Bueno es que yo desde joven siempre he salido por el Raval y veía cosas pero ahora se ven a plena luz del día y todos sabemos que las estadísticas se cocinan como se hace con las cifras del paro, no seamos injenuos. En lo últimos años las agresiones sexuales en Cataluña han aumentado muchísimo en los ultimos años. Tienes datos ahí.

www.pressreader.com/spain/el-mundo-madrid-weekend/20250105/28169832538

Y bueno en tv nos dan el dato de delitos globales pero las agresiones sexuales y los delitos mas violentos han aumentado, y eso es por un conjunto de decisiones politicas.
2 K 28
powernergia #14 powernergia
#9 Y de dónde salen las cifras que citan en los enlaces?
0 K 12
lib_free #16 lib_free
#14 pues son cifras publicas , del ministerio del interior obviamente. Mira aqui tienes una noticia del mundo donde cita la fuente, INE (ministerio del interior) otra cosa es que no interese hablar del tema o que el gobierne nos diga que es porque ahora hay mas consciencia feminista y se denuncia más (supongo que antes de que gobernara el PSOE las mujeres eran tontas y por eso no denunciaban (léase en todo sarcástico , por favor)). Sólo voy a decirte que mi lectura es otra a la del gobierno.

www.elmundo.es/espana/2025/01/05/67797c65e4d4d84b088b4591.html
0 K 7
DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus *
#6 Llevo yo 37 años pululando por aquí, BCN y àrea metropolitana, y nada importante. Sólo dos episodios: unos fachas nos quisieron pegar una noche, hace 14 años, porque un amigo cayó en sus provocaciones (y mí amigo le pegó a los dos), y una vez me intentaron chorizar el teléfono, con bastante torpeza, y me di cuenta: no me robaron nada. Y eso del teléfono fue hace como 8 años, cuando la delincuencia no estaba 'tan disparada'.

Y no digo esto irónicamente, de verdad que yo creo que la gente exagera. Que en los 80 esto era peor. Y que dos episodios, además tan nímios, en toda mi vida, en una zona dónde viven cinco millones de personas y hay grandes desequilibrios económico, pues... Poco es.
3 K 44
ChatGPT #19 ChatGPT
#6 y por eso hay que saber diferenciar entre anécdotas (lo que le pasa a una persona en concreto, en este caso tu amigo) y posibilidades….
2 K 31
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#4 Bogotà no però quanta més gent que no parla català pitjor anem....
0 K 7
lib_free #22 lib_free *
#18 Bueno però d'això no et moriràs ni acabaràs a l'hospital amb una ganivetada
0 K 7
ElBeaver #1 ElBeaver
¡Viva la Segunda Enmienda! Ah, no... que esto pasó en España, donde está prohibido portar armas.
7 K -37
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#1 imaginasi cualquiera pudiera comprar armas.

Me da igual tu ideología, simplemente imagina que el 20-80% de los que no opinan como tú.........
1 K 17
ElBeaver #8 ElBeaver
#7 Es interesante cómo parece que los villanos nunca enfrentan dificultades para conseguir armas.
3 K -24
Lutin #3 Lutin
Inmigrantes
5 K -40

