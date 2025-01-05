Tres heridos, dos entre la vida y la muerte, en un tiroteo en un parque de Mollet del Vallès: huyen en moto

Mossos d'Esquadra buscan a los hombres que esta madrugada de viernes a sábado, 13 de septiembre, han abierto fuego contra un grupo de personas de origen ecuatoriano que estaban en el Parc dels Colors, en Mollet del Vallès. Alrededor de las doce y media de la madrugada, según el aviso recibido por los servicios de emergencias, dos personas con una moto han disparado, utilizando una arma corta con silenciador, y han escapado. El tiroteo ha dejado, según ha podido saber ElCaso.com, tres heridos. Dos de ellos, críticos.
Los disparados hacen como que no saben nada, pero nos podria decir la policia a que se dedican, profesion y otros detalles.
Voto negativo por perdida de tiempo.
Y bueno en tv nos dan el dato de delitos globales pero las agresiones sexuales y los delitos mas violentos han aumentado, y eso es por un conjunto de decisiones politicas.
Y no digo esto irónicamente, de verdad que yo creo que la gente exagera. Que en los 80 esto era peor. Y que dos episodios, además tan nímios, en toda mi vida, en una zona dónde viven cinco millones de personas y hay grandes desequilibrios económico, pues... Poco es.
Me da igual tu ideología, simplemente imagina que el 20-80% de los que no opinan como tú.........