Tres días seguidos de atascos en el transporte público de Madrid por el cierre de la Línea 6 de metro: “Ya son demasiadas cosas”

La tercera no ha sido la vencida: la mañana de este miércoles cientos de pasajeros se han vuelto a aglomerar en los andenes del metro y en las paradas de autobuses como consecuencia de las afectaciones provocadas por los cortes en la Línea 6. La semana laboral, y la primera del curso escolar, llega a su ecuador con el mismo caos del lunes y del martes. Sobre las 08.00 en los alrededores de Moncloa, una de las cabeceras de del cierre de la Circular, las filas de espera ya serpenteaban por las aceras.