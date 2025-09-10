edición general
8 meneos
12 clics
Tres días seguidos de atascos en el transporte público de Madrid por el cierre de la Línea 6 de metro: “Ya son demasiadas cosas”

Tres días seguidos de atascos en el transporte público de Madrid por el cierre de la Línea 6 de metro: “Ya son demasiadas cosas”

La tercera no ha sido la vencida: la mañana de este miércoles cientos de pasajeros se han vuelto a aglomerar en los andenes del metro y en las paradas de autobuses como consecuencia de las afectaciones provocadas por los cortes en la Línea 6. La semana laboral, y la primera del curso escolar, llega a su ecuador con el mismo caos del lunes y del martes. Sobre las 08.00 en los alrededores de Moncloa, una de las cabeceras de del cierre de la Circular, las filas de espera ya serpenteaban por las aceras.

| etiquetas: madrid , atascos , colas , transporte público
6 2 0 K 80 actualidad
sin comentarios
6 2 0 K 80 actualidad

menéame