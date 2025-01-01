Tres detenidos y un investigado como presuntos autores de diferentes incendios en julio en la Comunidad de Madrid

Uno de ellos habría provocado tres incendios forestales el 28 de julio. Tres personas han sido detenidas y otra está siendo investigada como autores de diferentes incendios en la Comunidad de Madrid, después de que agentes de la Guardia Civil hayan logrado esclarecer varios delitos de incendio y de daños el pasado mes de julio en diferentes localidades de la región. Los incendios más relevantes por causar graves problemas al ecosistema ocurrieron el pasado 28 de julio en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo.