Tres detenidos en Asturias por estafar a futbolistas argentinos: les prometían un futuro en el fútbol español por 4.000 euros

La Policía nacional detuvo a tres personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Los detenidos estafaban a jóvenes futbolistas extranjeros con falsas promesas de establecerse en el fútbol español. La investigación tiene su inicio en junio de 2025, cuando la Policía Nacional recibe información sobre la situación en la que estarían viviendo varios jóvenes argentinos, que habrían sido captados en su país de origen bajo la falsa promesa de establecerse formalmente en España como futbolistas.