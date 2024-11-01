Tres casos de gripe aviar en Doñana disparan las alertas y obligan a reforzar los controles

La Junta de Andalucía ha reforzado el nivel de alerta ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana, después de que se hayan detectado tres focos en distintas localizaciones del paraje. Esto ha llevado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a activar el nivel 2 del protocolo de prevención, un paso que se da tras la confirmación de estos casos por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura.