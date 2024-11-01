edición general
Tres casos de gripe aviar en Doñana disparan las alertas y obligan a reforzar los controles

La Junta de Andalucía ha reforzado el nivel de alerta ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana, después de que se hayan detectado tres focos en distintas localizaciones del paraje. Esto ha llevado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a activar el nivel 2 del protocolo de prevención, un paso que se da tras la confirmación de estos casos por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura.

comentarios
reivaj01 #2 reivaj01
Yo, lo único que espero, y por lo cual rezo todos los días, es que esto no cree problemas en el pozo del duque de alba y pueda seguir regando sus naranjos. En estos momentos, el estado del la fauna es algo secundario.
#4 soberao *
#2 Esto y como dice el Carapolla, que "genocidio, no es."
La fauna no interesa a los españoles, ahora no es el momento de hablar de Doñana, la sobre-explotación de su acuífero y los problemas que arrastra el parque sobre su futuro.
Lyovin81 #5 Lyovin81
#2 Me pasa lo mismo. Estoy en un sinvivir.
Ze7eN #1 Ze7eN *
Relacionada: La gripe aviar llega a las puertas de Doñana (de hace dos días, cuando solo habían detectado "un caso aislado").
denocinha #3 denocinha
Registro obligatorio de loros y periquitos
