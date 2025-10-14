edición general
Tres carabinieri muertos y otros 14 policías heridos en una explosión durante intento de desahucio

Desahuciadores sorprendidos por una deflagración provocada por bombonas de gas almacenadas en la casa, tras un largo proceso de desalojo contra tres sexagenarios italianos con problemas económicos.

| etiquetas: desahucios , italia , policía , vivienda
#2
Podíais poner el enlace a la duplicada. Yo la meneo ya que no la encuentro en el buscador.

CC #1

Edito otra vez. Gracias #3 y disculpas a #1, que me he equivocado de usuario
#4
#2 #3 Disculpa, he buscado antes de publicar pero no he dado con ella. Muchas gracias.
#5 Es que ha puesto carabineros...
#2 Me ha pasado lo mismo.
Se fueron por todo lo alto...
Mientras leía, pasé de la sorpresa por lo que me contaba la noticia a la sorpresa por que no ocurra más veces algo así.
Si estás arruinado, a punto de acabar en la calle y decides suicidarte (los suicidios relacionados con desahucios ocurren constantemente) pues te llevas a los que vienen a desahuciarte por delante.

Supongo que, la decencia y respeto por la vida de, hasta los que están deshauciarte, es lo que impide que esto ocurra más veces.
