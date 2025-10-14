Tres carabinieri muertos y otros 14 policías heridos en una explosión durante intento de desahucio

Desahuciadores sorprendidos por una deflagración provocada por bombonas de gas almacenadas en la casa, tras un largo proceso de desalojo contra tres sexagenarios italianos con problemas económicos.
| etiquetas: desahucios , italia , policía , vivienda
CC #1
Edito otra vez. Gracias #3 y disculpas a #1, que me he equivocado de usuario
Yo no he votado duplicada, la he meneado...
Mi comentario era por la noticia...
No la he encontrado tampoco.
Mientras leía, pasé de la sorpresa por lo que me contaba la noticia a la sorpresa por que no ocurra más veces algo así.
Si estás arruinado, a punto de acabar en la calle y decides suicidarte (los suicidios relacionados con desahucios ocurren constantemente) pues te llevas a los que vienen a desahuciarte por delante.
Supongo que, la decencia y respeto por la vida de, hasta los que están deshauciarte, es lo que impide que esto ocurra más veces.