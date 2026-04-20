edición general
6 meneos
27 clics
Trenes paralizados debido a la ausencia súbita de maquinistas de Renfe en el eje A Coruña-Santiago-Vigo

Trenes paralizados debido a la ausencia súbita de maquinistas de Renfe en el eje A Coruña-Santiago-Vigo

ausencia simultánea y sin preaviso de al menos cuatro trabajadores con base en Vigo obliga a Renfe a cancelar nueve servicios de Media Distancia este lunes en el corredor Vigo-Santi ...

| etiquetas: renfe , coruña , vigo
5 1 0 K 64 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
josde #2 josde
Pues ya sabe expediente y a la calle con ellos.
1 K 31
snowdenknows #4 snowdenknows
#2 si tienen miedo a conducirlo. Yo dejaría el trabajo , los euros valen menos que la vida
0 K 9
josde #5 josde
#4 Por eso que lo dejen, sin avisar es motivo de expediente grave.
0 K 20
#10 Tensk
#2 #4 #6 Que me parece que el artículo no lo refleja como debe, esto no es que llegase la hora de salir el tren y no apareciese el maquinista, esto ya se sabía desde anoche que ya había noticias en la radio acerca de suspensiones para hoy.

Lo que nadie ha dicho es el porqué de esta actitud, pero eso, que no ha sido "así de repente". Supongo que tampoco es fácil tener un reemplazo de un día para el siguiente por motivos varios, desde que no estén cerca a que estén en su día libre, aunque a saber si hay "guardias" o no.

Pero eso, que no ha sido "on the go".
0 K 11
Andreham #6 Andreham
#2 A mi me parece que el que debe ser expedientado y despedido es el que no prevee que puede tener trabajadores de baja por imprevistos inesperados.

Es lo que tiene contratar con los justos.
1 K 20
josde #7 josde
#6 No estaban de baja, no se presentaron al trabajo y ni siquiera lo notificaron el porque.
0 K 20
pax0r #3 pax0r
Impuestos Noruega style, servicios Nigeria style
2 K 27
Moderdonia #1 Moderdonia *
O tren que me leva pola beira do Miño, me leva e me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vaime levando cara o meu destiño. Alguen pode ser que me espere na estación, na terra da felicidad. E toudo o que sexa amor e paz o atoupareí eu o tereí ca miña moza no meu lar.

www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&
0 K 14
#8 Tensk
#1 Ahí peor, que acaban de empezar unas obras de mantenimiento en esa vía, o parte de ella, y están previstas que duren un año o así.
1 K 25
#9 Onaj
Los maquinistas en ocasiones lo han hecho para presionar cuando hay servicios mínimos debido a una huelga. Pactan unos servicios mínimos pero luego "les pasan cosas y no pueden trabajar".

También conozco el caso de quienes llevaban semanas haciendo más horas de las que les tocaba por contrato y luego "no podían trabajar" por diferentes causas. Uno al menos, que yo sepa, paró el tren en la via en el momento en el que sobrepasó el límite y ahí estuvieron hasta que llegó un…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame