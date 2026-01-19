Por qué los trenes no llevan cinturón de seguridad: el motivo real y qué dicen los expertos

El accidente ferroviario de Adamuz ha reabierto el debate sobre la seguridad en los trenes de alta velocidad y los viajeros se hacen una pregunta recurrente: por qué estos convoyes no incorporan cinturones de seguridad.
| etiquetas: tren , renfe , cinturones seguridad , accidente
“ Otro factor determinante es la evacuación rápida. En situaciones como incendios, fugas de gas o vuelcos parciales, la posibilidad de abandonar el vagón con rapidez es clave para salvar la vida. Los cinturones, tanto de dos como de tres puntos, podrían dificultar el movimiento, provocar atrapamientos o retrasar la salida del tren en escenarios críticos”