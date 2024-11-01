¿Qué trenes de alta velocidad puede comprar Renfe?

Antes de empezar, hay que aclarar que Renfe NO necesita trenes para circular por la LAV Madrid-Barcelona a 350 km/h. La empresa ya posee 26 composiciones de la serie 103 homologadas para prestar servicio a esta velocidad. En la actualidad es el único tren que lo puede hacer en Europa, aunque en la práctica circula a 300 km/h por limitaciones en la señalización y por el vuelo del balasto. Las opciones serían: Siemens Velaro neo, ETR1000 de Hitachi o Avelia Horizon de Alstom. Existen más opciones como el prototipo chino de CRRC, o el Oaris de CAF