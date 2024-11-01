edición general
¿Qué trenes de alta velocidad puede comprar Renfe?

Antes de empezar, hay que aclarar que Renfe NO necesita trenes para circular por la LAV Madrid-Barcelona a 350 km/h. La empresa ya posee 26 composiciones de la serie 103 homologadas para prestar servicio a esta velocidad. En la actualidad es el único tren que lo puede hacer en Europa, aunque en la práctica circula a 300 km/h por limitaciones en la señalización y por el vuelo del balasto. Las opciones serían: Siemens Velaro neo, ETR1000 de Hitachi o Avelia Horizon de Alstom. Existen más opciones como el prototipo chino de CRRC, o el Oaris de CAF

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Todos menos Talgo y sus chapuzas.
themarquesito #1 themarquesito
Los Avelia Horizon me gustan, parece una buena idea eso de tener trenes de dos pisos para añadir capacidad a los servicios.
Asimismov #4 Asimismov
Espero que compren trenes que quepan en las vías españolas y no como los de Cantábrico que no caben en los túneles.
themarquesito #5 themarquesito
#4 Lo del Cantábrico se resolvió en la fase de diseño. El problema era que los trenes de diseño nuevo no habrían cumplido la normativa de seguridad en cuanto al margen que tiene que haber entre los trenes y los túneles, no que no cupieran en las vías.
Curiosamente, el problema de no caber en las vías se dio en Francia hace años con trenes ya entregados.
#3 Borgiano
Que llamen a Koldo que fue consejero de RENFE y seguramente esté muy puesto en el tema.
