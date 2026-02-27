Una treintena de científicos desmonta un estudio utilizado por los cazadores para avalar la captura de aves cantoras

Esta nuevo estudio ocurre a poco más de un mes de que la revista Science publicara otra carta de científicos contra los estudios apoyados por la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid para intentar validar científicamente, de forma excepcional, las capturas de los fringílidos en jaulas para competir en concursos. La crítica es ahora todavía más demoledora porque se centra en el estudio que expone la metodología que utilizan estas investigaciones y porque aparece en la misma revista (de pago) que aceptó publicarlo hace unos meses.