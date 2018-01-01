Tratamiento para la "cabra"

Tom Hanks salva a un hombre de los Servicios de Inmigración | La escena de la cabra | La terminal Un día se le pide a Viktor que interprete y traduzca a un hombre ruso desesperado porque le confiscaron las drogas indocumentadas para su padre enfermo. Viktor alega que es "medicina para la cabra", ya que la restricción a la droga no se aplica para casos veterinarios, logrando la resolución de la crisis ya que nadie puede discutirle el tema por desconocer el idioma. Viktor gana el respeto y la admiración de todo el personal del aeropuerto.