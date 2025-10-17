edición general
Tras mensajes racistas, el Partido Republicano de Nueva York disuelve el grupo de jóvenes republicanos [ENG]

Los líderes republicanos de Nueva York votaron el viernes para disolver el grupo estatal de jóvenes republicanos después de que se hicieran públicos mensajes racistas entre sus miembros. La votación se produjo días después de que Politico publicara los mensajes y reportara cómo líderes de los Young Republicans del estado de Nueva York y de otros estados habían intercambiado comentarios racistas y antisemitas. Algunos participantes incluso hablaron de violar a sus enemigos políticos y de meterlos en cámaras de gas.

NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Mensajes racistas en los republicanos? madre mía sería como encontrar racismo y xenofobia en Vox!

Lo cierran por mensajes contra los sionistas, israel...

Prueba a buscar en tiktok "Los cristianos son diabólicos" lo mismo de los musulmanes o judíos y dime cual está censurado ... (en inglés)
themarquesito #2 themarquesito
#1 Parece que el límite está en ser descaradamente nazis, salvo para JD Vance que opina que eso son meras chiquilladas.
