Tras mensajes racistas, el Partido Republicano de Nueva York disuelve el grupo de jóvenes republicanos [ENG]

Los líderes republicanos de Nueva York votaron el viernes para disolver el grupo estatal de jóvenes republicanos después de que se hicieran públicos mensajes racistas entre sus miembros. La votación se produjo días después de que Politico publicara los mensajes y reportara cómo líderes de los Young Republicans del estado de Nueva York y de otros estados habían intercambiado comentarios racistas y antisemitas. Algunos participantes incluso hablaron de violar a sus enemigos políticos y de meterlos en cámaras de gas.