Tras la manifestación de hoy en Berlín, queda claro que la guerra en Gaza ha dividido a Alemania [DE]

Aproximadamente dos años después del inicio de la Guerra de Gaza, más personas que nunca participaron en las protestas contra las acciones israelíes en el centro de Berlín. Los organizadores informaron de más de 100.000 personas; la policía estimó la cifra en unas 60.000. Ambas cifras superaron, en cualquier caso la mayor manifestación alemana en Gaza hasta la fecha, que según autoridades locales reunió a 50.000 personas en Berlín. Die Linke junto con representantes de las comunidades palestina, judía alemana e israelí convocó la protesta.