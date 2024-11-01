edición general
Tras la manifestación de hoy en Berlín, queda claro que la guerra en Gaza ha dividido a Alemania [DE]

Aproximadamente dos años después del inicio de la Guerra de Gaza, más personas que nunca participaron en las protestas contra las acciones israelíes en el centro de Berlín. Los organizadores informaron de más de 100.000 personas; la policía estimó la cifra en unas 60.000. Ambas cifras superaron, en cualquier caso la mayor manifestación alemana en Gaza hasta la fecha, que según autoridades locales reunió a 50.000 personas en Berlín. Die Linke junto con representantes de las comunidades palestina, judía alemana e israelí convocó la protesta.

#1 cajadecartonmojada
A ver si se van espabilando, que lo de Alemania es incomprensible.
6
#3 Pertinax
#1 Lo que es más incomprensible aún es que la ultraderecha sionista triunfe en Alemania del Este. O no aprendieron nada, o heredaron hasta los andares.
0
#13 azathothruna
#1 Es papaya, facil.
Ellos no defienden a los zionistas por verguenza del holocausto de la 2GM
Si no para decir que han mejorado, y que nadie ataque su "alta moral/etica"
0
#14 Veelicus
#1 Es comprensible si tienes en cuenta el lavado de cerebro que les hicieron en la escuela.
Tengo una amiga medio alemana y cada vez que sale el tema rehuye la conversacion, como si un resorte le saltara en el cerebro, incapaz ni de analizar ni de debatir
2
#10 Free_palestine
Aproximadamente dos años después del inicio de la Guerra de Gaza

No es una guerra joder, es un puto genocidio :wall:
3
#5 Asnaeb
Alemania siempre en el lado equivocado de la historia.
4
#7 EsanZerbait
No ha sido el genocidio lo que ha dividido a la sociedad alemana (si es que de verdad lo está), si no la actitud de sus dirigentes
3
#9 Dr.Who
Aunque, como era de esperar, Spiegel pone el foco de su artículo en las partes más controvertidas, es cierto que ha habido un poco de tensión al principio pero se ha moderado finalmente. Ha sido bastante esperanzador ver tanta gente diferente junta por esta causa en un lugar donde opinar libremente sobre este tema ha traido serios problemas a mcuha gente por dos años casi.

Uno de los convocantes es Die Linke. Se ha visto tb a gente Ammnistía internacional, la asociación de abogados firmantes…   » ver todo el comentario
1
#4 valandildeandunie
Dividida, lo que se dice dividida sobre este tema no lo está. Esta misma semana salió una encuesta donde se veía que más de 2/3 de los alemanes calificaban lo que hacía Israel con Palestina de genocidio.
2
#11 Mauro_Nacho
#4 Lo cual deja claro que el Gobierno Alemán no gobierna para el pueblo. Seguramente en los datos de la encuesta habla sobre las franjas de edad que es algo muy importante para saber como esta evolucionando el voto. En EE.UU son los jóvenes quienes rechazan las políticas de apoyo de EE.UU. a Israel y están en contra del genocidio.
2
#12 mecha
#4 bueno, técnicamente lo que no está es dividida por la mitad.
2
#6 kevers
Yo no sé si es cosa del periodista que escribe el artículo o de los representantes de la izquierda que no paran de usar la palabra guerra a lo largo de todo el artículo. Anda que no andan perdidos ni nada a los alemanes. Pobres diablos.
1
#15 Battlestar
No creo que esté dividido, son solo sus representantes los que se empecinan en hacer como que no.

Que a ver, se entiende que siendo Alemania es un lose-lose por el fantasma del nazismo, si contradicen a Israel los llamarán nazis, pero es que si no lo hacen también los van a llamar nazis por apoyar el genocidio.

Entonces, si de todos modos te van a llamar nazi, que menos que hacer lo correcto, te llamarán antisemita igual, pero por lo menos tendrás la conciencia tranquila
1
#2 jdmf
¿Alemania dividida? Uy, eso me suena...

En breve, campos de concentración construidos por... Judíos!!
0
#8 Pivorexico
#2 "Me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos" :troll:

Esta cita encanta a los franceses .
1

