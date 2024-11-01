Tras la manifestación de hoy en Berlín, queda claro que la guerra en Gaza ha dividido a Alemania [DE]

Aproximadamente dos años después del inicio de la Guerra de Gaza, más personas que nunca participaron en las protestas contra las acciones israelíes en el centro de Berlín. Los organizadores informaron de más de 100.000 personas; la policía estimó la cifra en unas 60.000. Ambas cifras superaron, en cualquier caso la mayor manifestación alemana en Gaza hasta la fecha, que según autoridades locales reunió a 50.000 personas en Berlín. Die Linke junto con representantes de las comunidades palestina, judía alemana e israelí convocó la protesta.
| etiquetas: juntos por gaza , genocidio de gaza , manifestación , berlin , alemania
Ellos no defienden a los zionistas por verguenza del holocausto de la 2GM
Si no para decir que han mejorado, y que nadie ataque su "alta moral/etica"
Tengo una amiga medio alemana y cada vez que sale el tema rehuye la conversacion, como si un resorte le saltara en el cerebro, incapaz ni de analizar ni de debatir
No es una guerra joder, es un puto genocidio
Uno de los convocantes es Die Linke. Se ha visto tb a gente Ammnistía internacional, la asociación de abogados firmantes… » ver todo el comentario
Que a ver, se entiende que siendo Alemania es un lose-lose por el fantasma del nazismo, si contradicen a Israel los llamarán nazis, pero es que si no lo hacen también los van a llamar nazis por apoyar el genocidio.
Entonces, si de todos modos te van a llamar nazi, que menos que hacer lo correcto, te llamarán antisemita igual, pero por lo menos tendrás la conciencia tranquila
En breve, campos de concentración construidos por... Judíos!!
Esta cita encanta a los franceses .