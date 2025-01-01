Tras críticas de EEUU, China defiende su vínculo con A[mérica] Latina

China aseguró este lunes que su cooperación con países latinoamericanos es “mutuamente beneficiosa” y que se basa en el “respeto”, en respuesta al almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU, que aseveró en Buenos Aires que el país asiático busca “exportar su modelo autoritario” en la región. Según el portavoz chino de Exteriores, Guo Jiakun, estos comentarios siguen “un viejo patrón, falso e inconsistente con los hechos” y revelan “la mentalidad propia de la Guerra Fría que mantienen aún muchas personas en Estados Unidos”.