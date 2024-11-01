·
17
meneos
33
clics
Tras el asesinato de Charlie Kirk, el senador Bernie Sanders aborda el aumento de la violencia política en Estados Unidos [ENG]
Vídeo del senador Bernie Sanders hablando sobre la violencia política tras el asesinato de Charles Kirk.
actualidad
#1
Sergio_ftv
Auge de la derecha radical, el espectro político que se radicaliza con mayor facilidad por ser altamente manipulables es la derecha = Aumento de la violencia política.
8
K
93
#2
K.Mbappé
»
ver comentario
#5
R2dC
#2
Si tiramos de estadísticas, la mayoría de los bulos los crea y los comparte la derecha. Así que estadísticamente tiene razón con su afirmación.
Otra cosa es que puntualmente la cague.
3
K
35
#6
K.Mbappé
»
ver comentario
#13
QRK
#6
a ti sí que te la han lavado pero bien. Que te piensas que el PSOE es la izquierda
No haces más que darle la razón indirectamente a
#5
0
K
6
#14
K.Mbappé
»
ver comentario
#8
CerdoJusticiero
*
#2
Estar en contra de Trump es obviamente estar en el lado bueno de la historia, lagrimitas. Es un autócrata que no respeta la legislación de su porpio país, condenado por agresión sexual y sobornos, absoluto patán incapaz de concatenar 3 frases con sentido y peligroso pirómano que está caldeando el ambiente todo lo que puede.
¿Ahora tenemos que llorar porque a uno de sus secuaces le han administrado lo que ellos recetan para todos los demás?
Espera sentado.
CC
#3
#4
Su propia viuda acaba de decir que va a continuar su 'legado' en lugar de quedarse en casa pariendo y cocinando, como le corresponde por su género y edad. ¡Menuda fresca!
0
K
11
#10
K.Mbappé
»
ver comentario
#11
CerdoJusticiero
#10
¿Entonces apoyarías a un nacionalista blanco que quiere expulsar a los negros, latinos y musulmanes de los EEUU?
Me parece genial que te quites la careta, lo cual además tiene mucho mérito por los moquetes que la mantenían adherida a tu carita llorona.
0
K
11
#12
K.Mbappé
»
ver comentario
#16
CerdoJusticiero
#12
Y como yo, la mayoría de España y el mundo, que no os enterais.
¿La mayoría del mundo le come el ojete a los nazis?
Sí que estamos de acuerdo en algo: mucho de leer no eres.
Al cubito de los listos, enésimo clon.
0
K
11
#3
osmond
#1
vamos, que ni has visto el video ni te importa.
Los otros son los malos, ya está, es todo lo que necesitáis para seguir en vuestra cámara de eco.
1
K
10
#7
R2dC
#3
Alguien que justifica una respuesta indiscriminada ante una población sin ejercito, añadiendo además que todo empezó el 7 de octubre, sí. Es de los malos.
Por muy listo que parezca, es un propagandista.
www.instagram.com/reel/DOeOgFGgC7A/?igsh=ZjZlMjUxZmIwbm55
1
K
19
#4
meroespectador
*
Si alguien quiere contradecir el testamento político e ideológico de Charlie Kirk en los EEUU, solo hay que sentir empatía por su viuda y sus hijos así cómo desear que esto no vuelva a ocurrir a nadie y que haya un control de armas. Pocos han evidenciado de forma tan clara la contradicción de su ideología con la realidad de los hechos acaecidos en su muerte.
1
K
13
#9
R2dC
*
#4
solo hay que sentir empatía por su viuda y sus hijos así cómo desear que esto no vuelva a ocurrir a nadie
Las declaraciones de la izquierda gringa, teniendo en cuenta el contexto, suenan fatal: "condenamos el asesinato, no compartiamos sus ideas, pero no os olvideis de los asesinatos políticos que hemos recibido nosotros". Dicen esto, mientras tienes en la fox y en la casa blanca pidiendo sangre.
Unos venden moderación y otros venganza. Es como si la izquierda jugase al ajedrez y la derecha a las damas en el mismo tablero.
Nota: AOC ha declarado algo parecido, solo que más que poner el foco en Kirk, lo ha puesto en todas las victimas de tiroteos.
0
K
10
#15
duende
*
No os va a gustar, dice que aunque se oponía a casi todas las opiniones de Charlie Kirk, este era un gran comunicador y alguien que no tenía miedo de salir ahí fuera y hablar con la gente, le da las condolencias a su mujer y a su familia, dice que una sociedad democrática está basada en el simple principio de que todo el mundo puede hablar y participar en la vida pública sin miedo, sin temor a ser asesinados, heridos o humillados por expresar sus opiniones políticas.
Vamos, que para una buena parte de meneame Bernie Sanders es un fascista, o como mínimo un equidistante.
0
K
10
#17
K.Mbappé
*
»
ver comentario
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
