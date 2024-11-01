Trapani, ciudad de los corales [Ita]

En los siglos XVII y XVIII, floreció en Trapani una notable producción de obras de maestros experimentados. Aplicaban coral al oro y al cobre, creando preciosas joyas y valiosos objetos tanto para uso litúrgico como doméstico. Sin embargo, la historia del coral de Trapani tiene sus orígenes mucho antes, ya en el siglo XII, cuando el famoso viajero árabe Muhammad Idrisi destacó la exquisita calidad de este material rojo. El descubrimiento de arrecifes entre 1416 y 1418 en el mar de Trapani y en 1439 en los alrededores de San Vito Lo Capo