Los tranvías son geniales! Por qué entonces los de Toronto son tan malos??? [ENG]  

Video que compara los terribles tranvías de Toronto con los de ciudades europeas como los de países bajos. Muestra cómo con una apuesta decidida por este transporte en detrimento del vehículo particular, con medidas como darles prioridad en los cruces, carriles exclusivos, zonas de espera seguras, ... se puede conseguir que los tranvías sean médios de transporte eficiente y rápido.