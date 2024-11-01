edición general
Los tranvías son geniales! Por qué entonces los de Toronto son tan malos??? [ENG]

Video que compara los terribles tranvías de Toronto con los de ciudades europeas como los de países bajos. Muestra cómo con una apuesta decidida por este transporte en detrimento del vehículo particular, con medidas como darles prioridad en los cruces, carriles exclusivos, zonas de espera seguras, ... se puede conseguir que los tranvías sean médios de transporte eficiente y rápido.

| etiquetas: tranvías , movilidad , planificación transporte , prioridad , tráfico
calde #3 calde
#2 en realidad en el vídeo dicen que simplemente es que en EEUU le llaman de manera diferente.
calde #1 calde
rel: www.meneame.net/story/ciudad-iowa-hizo-autobuses-fueran-gratuitos-traf

Como aclaración, en el título nombro los tranvías de Toronto aunque el original no lo hace, porque en español no tenemos términos para distinguir entre "trams" y "streetcars".
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Diría que uno es tranvía y otro tren ligero.
