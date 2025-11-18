edición general
La ciudad de Iowa hizo que sus autobuses fueran gratuitos. El tráfico se despejó, y también el aire [ENG]

El número de usuarios aumentó, la gente redujo el uso del coche y van a ampliar el programa 1 año más: Iowa eliminó las tarifas de autobús en agosto de 2023 con el objetivo de reducir las emisiones de los automóviles y animar a la gente a utilizar el transporte público. El programa piloto de dos años tuvo tanto éxito que el Ayuntamiento votó este verano a favor de prorrogarlo un año más, financiándolo con un aumento del 1 % en los impuestos sobre los servicios públicos y duplicando la mayoría de las tarifas de aparcamiento público.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Ha sido llegar un wokeislamistaradicalcomunista de alcalde a Nueva York y convertirse aquello en un país completamente comunista xD
Olepoint #2 Olepoint
Mi ex iba en coche al trabajo, teniendo un metro cerca de casa ¿ Por qué ? Porque le salía casi igual ir en metro que en coche. Cuando bajaron los billetes a la mitad recientemente cogió de nuevo el metro.
volandero #5 volandero
Es que no entiendo por qué no se hace en todos lados. Si queremos bajar la contaminación del aire y el ruido, si no hacemos más que inventar limitaciones y etiquetas para los coches, si gastamos tanto en tratar enfermedades respiratorias, accidentes de trafico, mantenimiento de carreteras... ¿por qué coño no ponemos el transporte público gratuito? ¿De verdad no compensa? ¿O es que los lobbies de combustibles fósiles y de fabricantes de coches no nos dan permiso?
#4 mcfgdbbn3
En CyL ahora tenemos #BusCyL y viajamos por la patilla. :-P
