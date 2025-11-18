La ciudad de Iowa hizo que sus autobuses fueran gratuitos. El tráfico se despejó, y también el aire [ENG]

El número de usuarios aumentó, la gente redujo el uso del coche y van a ampliar el programa 1 año más: Iowa eliminó las tarifas de autobús en agosto de 2023 con el objetivo de reducir las emisiones de los automóviles y animar a la gente a utilizar el transporte público. El programa piloto de dos años tuvo tanto éxito que el Ayuntamiento votó este verano a favor de prorrogarlo un año más, financiándolo con un aumento del 1 % en los impuestos sobre los servicios públicos y duplicando la mayoría de las tarifas de aparcamiento público.