Un tranvía bajo palio

Un tranvía bajo palio

SEVILLA va a ser la primera ciudad del Universo en contar con un tranvía que transite bajo palio en las inmediaciones de su Catedral. Y digo el tranvía y no los paisanos porque, según la Ordenanza de Circulación de Sevilla, la plataforma del tranvía (que es la zona cubierta por los toldos recientemente instalados y convenientemente señalizada por resaltes metálicos) es un zona de “no tránsito” (artículo 41) donde la “prioridad” es del tranvía (artículo 40) y que los peatones sólo podrán atravesar “cerciorándose de que pueden hacerlo sin riesgo

SenorLobo #3 SenorLobo
Toda una serie de despropósitos:

- Terminan de inutilizar el carril bici de la constitución, ya de por sí denostado e impracticable, colocando unos mazacotes para sostener los toldos.
- Colocan los toldos sobre la plataforma del tranvía, que tiene aire acondicionado, con lo que van a conseguir que la gente busque sombra en esa zona y consigan reducir la velocidad del tranvía para no atropellar a nadie.
- Lo hacen tarde, porque lo han terminado de instalar una vez acabadas las olas de calor y…   » ver todo el comentario
Kasterot #4 Kasterot
#3 Se ve que en el PP alguien a invertido en toldos y hay que darle negocio. Ya le dieron en Madrid y ahora en Sevilla
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#3 Es todo un despropósito increíble. Lo de que quieren quitar el carril bici porque "molesta" a los peatones [1] y ahora construyan una mamarrachada que incita a los peatones a meterse en el espacio del tranvía es acojonante.


[1] www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/sevilla-pone-fin-carril-bici-su-p
robustiano #6 robustiano
{0x1f3b5} Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular... {0x1f3b6}
angelitoMagno #2 angelitoMagno
A ver, el objetivo no era dar sombra, el objetivo es joder el carril bici, que ha quedado semibloqueado con los pilones enormes que han puesto.
Aokromes #5 Aokromes *
ostias, encima "la primera ciudad del universo"
todo un logro eh?
seguro que no es un mal chiste para ir a categoria ocio?
#1 SpeakerBR
Es que si hacen un metro, se cae la Catedral.

Sevilla, ciudad para turistas.{0x1f621}
