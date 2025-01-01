Un tranvía bajo palio

SEVILLA va a ser la primera ciudad del Universo en contar con un tranvía que transite bajo palio en las inmediaciones de su Catedral. Y digo el tranvía y no los paisanos porque, según la Ordenanza de Circulación de Sevilla, la plataforma del tranvía (que es la zona cubierta por los toldos recientemente instalados y convenientemente señalizada por resaltes metálicos) es un zona de “no tránsito” (artículo 41) donde la “prioridad” es del tranvía (artículo 40) y que los peatones sólo podrán atravesar “cerciorándose de que pueden hacerlo sin riesgo
| etiquetas: sevilla , tranvía , sombra , carril bici , veladores , terrazas
- Terminan de inutilizar el carril bici de la constitución, ya de por sí denostado e impracticable, colocando unos mazacotes para sostener los toldos.
- Colocan los toldos sobre la plataforma del tranvía, que tiene aire acondicionado, con lo que van a conseguir que la gente busque sombra en esa zona y consigan reducir la velocidad del tranvía para no atropellar a nadie.
- Lo hacen tarde, porque lo han terminado de instalar una vez acabadas las olas de calor y… » ver todo el comentario
[1] www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/sevilla-pone-fin-carril-bici-su-p
todo un logro eh?
seguro que no es un mal chiste para ir a categoria ocio?
Sevilla, ciudad para turistas.