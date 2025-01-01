Un tranvía bajo palio

SEVILLA va a ser la primera ciudad del Universo en contar con un tranvía que transite bajo palio en las inmediaciones de su Catedral. Y digo el tranvía y no los paisanos porque, según la Ordenanza de Circulación de Sevilla, la plataforma del tranvía (que es la zona cubierta por los toldos recientemente instalados y convenientemente señalizada por resaltes metálicos) es un zona de “no tránsito” (artículo 41) donde la “prioridad” es del tranvía (artículo 40) y que los peatones sólo podrán atravesar “cerciorándose de que pueden hacerlo sin riesgo