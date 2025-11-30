edición general
El transporte público de València muere de éxito: "No cabe un alfiler, es insoportable"

Bus, metro y cercanías registran rércords históricos de pasajeros en un escenario marcado por la infradotación de recursos. Los usuarios de EMT, FGV y Renfe están hartos de padecer averías constantes, impuntualidad y masificación en hora punta. Preocupa la llegada de la Navidad

Torrezzno #2 Torrezzno
Si no te dejan entrar con el coche porque contamina, si no puedes aparcar porque todo son parkings, si todo el mundo vive concentrado y todos los trabajos se concentran en un mismo sitio llegamos a los limites físicos del transporte urbano.
2 K 43
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#2 Bulo, si que se puede entrar en coche, de hecho han metido más coche

Lo que se hace es promover la ciudad y atraer gente colapsandola para ganar inflando precios sacandole la pasta a guiris y tirando a la gente que vive aquí incluso montando masacres y genocidios como el de hace un año donde asesinaron 230 personas para beneficio del turismo
0 K 20
Torrezzno #8 Torrezzno
#6 bueno, no se como será en valencia. En Granada tenemos la ZBE (zona de bajas emisiones) es así.
1 K 33
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 sí aun queda gente en contra de la prevención climática con cientos de asesinados la última vez hace un año en valencia parece que quieren un genocidio
1 K 32
Asimismov #11 Asimismov
#8 en Granada, si tienen concejal de movilidad urbana, que lo quiten y si no tienen concejal de movilidad urbana que lo pongan.
:roll:
0 K 12
frankiegth #7 frankiegth *
#2. Los coches privados en las ciudades (y sobre todo en las grandes ciudades) tienen los dias contados, y está bien que sea así. Se acabó con el tabaco en espacios cerrados (y en camino también para los espacios abiertos) y se acabará con la contaminación y el abuso de la toma de espacios del coche privado en las ciudades.

Estos problemas con el transporte público una vez analizados deben solucionarse ampliando toda su infraestructura.
0 K 13
maxxcan #5 maxxcan
En Murcia igual. Este fin de semana ha sido una locura por lo del Gere y la tontá del encendido del árbol. Anoche llegué a las 12 de la noche desde Alicante en tren sin problemas y luego solo quería coger un taxi para ir a mi casa. La cosa es que hace años, había servicio nocturno de autobuses los fines de semana. Ahora no, el tranvía cierra a las 12 incluso en fines de semana y sólo quedan los taxis. Pues ayer, la línea de teléfono colapsada, no había forma de coger un taxi, todo un desastre.
Y es lo que ocurre cuando te gastas un montón de millones para promocionar turísticamente una ciudad pero luego no la otorgas de las infraestructuras básicas.
0 K 14
D303 #4 D303
El problema del uso del transporte público es que no se le dota de los medios necesarios. Yo vivo en Mistala (Valencia) y hace años que no cojo coche metro y bus me llevan rápido y cómodo, pero las aglomeraciones son insoportables.
0 K 9
SegarroAmego #12 SegarroAmego *
Pues sinceramente, estando así el transporte publico en Valencia, van a dejar de usar el coche las p.m.'s de estos grandes gestores ecoguays y que se metan lo de la "movilidad sostenible" por sus lubricados y diltados anos
0 K 6
#1 Shupa
En A Coruña lo mismo. Por un lado meten zancadillas al transporte privado unido al aumento de la pobreza y por otro lado no mejoran los transportes públicos por culpa de eternas concesiones y burocracia enquistada
0 K 6
sotillo #3 sotillo
#1 Las políticas de derechas que destruyen todo lo público
4 K 44
#10 tyrrelco
#3 Destruyen lo que tocan, menos si es para enriquecerse
0 K 10

