Bus, metro y cercanías registran rércords históricos de pasajeros en un escenario marcado por la infradotación de recursos. Los usuarios de EMT, FGV y Renfe están hartos de padecer averías constantes, impuntualidad y masificación en hora punta. Preocupa la llegada de la Navidad
Lo que se hace es promover la ciudad y atraer gente colapsandola para ganar inflando precios sacandole la pasta a guiris y tirando a la gente que vive aquí incluso montando masacres y genocidios como el de hace un año donde asesinaron 230 personas para beneficio del turismo
Estos problemas con el transporte público una vez analizados deben solucionarse ampliando toda su infraestructura.
Y es lo que ocurre cuando te gastas un montón de millones para promocionar turísticamente una ciudad pero luego no la otorgas de las infraestructuras básicas.