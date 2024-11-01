Transformadores: el talón de Aquiles de la electrificación empresarial

Pocas veces una palabra tan técnica —transformador— ha concentrado tanto poder sobre el futuro de nuestras empresas, industrias y economías. Generalmente invisibles, esos grandes bloques de acero con componentes cerámicos que solemos ver a lo lejos en subestaciones o colgados en postes eléctricos están definiendo hoy el ritmo —o el freno— de la electrificación global.