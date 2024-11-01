Las trampas del concepto “a cuenta convenio” en la nómina

Millones de trabajadores tenéis un concepto en la nómina que se llama “a cuenta convenio” o de una forma parecida. Pero probablemente podríamos contar con los dedos de la mano izquierda del Capitán Garfio los que sepáis los dos posibles “truquitos ”, derivados de este complemento, para bajaros el salario sin que os deis cuenta. ¿Para qué es o qué significa el concepto “a cuenta convenio” de la nómina? Teóricamente es un adelanto de la subida salarial futura que se produzca cuando se firme el siguiente convenio.