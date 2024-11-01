edición general
La trampa visual en la que caemos cada vez que compramos carne: por qué ese rojo brillante es puro marketing

Estás frente al mostrador. A la izquierda, un filete de un rojo brillante, casi de anuncio, que grita "¡cómeme, estoy fresco!". A la derecha, una pieza de un tono más apagado, quizá un poco más oscura, pero veteada de finas líneas blancas. ¿Cuál eliges? La mayoría nos lanzamos al rojo vibrante. Es un acto reflejo. Aunque no siempre es el más inteligente.

#1 Borgiano
con la fruta pasa igual, te la ponen en la estantería tan brillante y tan perfecta y luego suele saber a cartón y estar más dura que una piedra.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Poca diferencia se nota en la foto sobre el color rojo. :-D
#5 kaos_subversivo
En mi caso me tiran mas los tonos apagados de las carnes maduradas
#8 Lusco2
#5 Y con un olor sutil que recuerde a mantequilla o queso de oveja
JackNorte #3 JackNorte
Cuando tienes en un extremo a vendedores profesionales que te intentan desde engañar a estafar y tu no estas pensando que en cada cosa que compras esta esa maquinaria.
Delegar la responsabilidad en la pericia del comprador frente a un sistema asi con muchisimos mas recursos y profesionales dedicados a engañarte literalmente, y de donde recibes informacion tambien es parte del problema.
Mantener la alerta frente a cada pequeña accion de cada dia es imposible y es parte del objetivo.
El dia…   » ver todo el comentario
ChukNorris #9 ChukNorris
#3 Te estas dejando influenciar por un redactor de un medio que intenta monetizar sus artículos captando tu atención y tiempo.

* cualquier cosa que compres es una carnicería estará bien y será comestible.
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
Pregunta off-topic seria: ¿cómo es que en 30 años que llevo navegando por Internet jamás había oído la web de xataka, y aquí en menéame sale enlazada en el 50% de los envíos?...
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 de que cueva has salido para no conocer Xataka?
